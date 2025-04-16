Совет Федерации одобрил продление эксперимента по ограничению авиаперевозок красной икры

Кроме перевозок с Камчатки будут ограничены и перевозки икры с Чукотки и из Хабаровского края

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который продлевает до 1 августа 2027 года эксперимент по ограничению внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления на Камчатке. Также документ включает в эксперимент Чукотку и Хабаровский край.

Законопроект № 731498-8 в октябре 2024 года в парламент внесла группа депутатов и сенаторов.

С 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года в Камчатском крае проводится эксперимент, направленный на регулирование транспортировки красной икры, которая была добыта непромышленным способом. В рамках этого эксперимента физическим лицам запрещается перевозить более 10 кг красной икры в багаже или ручной клади за один рейс. Цель эксперимента - снижение объемов незаконной перевозки браконьерской икры.

Ранее комитет Госдумы по транспорту отмечал, что эксперимент привел к сокращению незаконных перевозок браконьерской икры.