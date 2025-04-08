Госдума продлевает эксперимент по ограничению авиаперевозок красной икры

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает до 1 августа 2027 г. срок действия эксперимента по ограничению перевозок красной икры непромышленного изготовления на Камчатке, также документ включает в эксперимент Чукотку и Хабаровский край.

Документ (№731498-8) в октябре 2024 г. внесла в парламент группа сенаторов.

С 1 ноября 2022 г. по 1 августа 2025 г. в Камчатском крае проводится эксперимент, направленный на регулирование транспортировки красной икры, которая была добыта непромышленным способом. В рамках этого эксперимента физическим лицам запрещается перевозить более 10 кг красной икры в багаже или ручной клади за один рейс. Цель эксперимента - снижение объемов незаконной перевозки браконьерской икры.

Принятый закон продлевает срок действия эксперимента до 1 августа 2027 г. и распространяет его на Чукотский автономный округ и Хабаровский край.

Ранее комитет Госдумы по транспорту отмечал, что эксперимент привел к сокращению незаконных перевозок браконьерской икры. Думский комитет по аграрным вопросам, а также правительство РФ тоже высказались в поддержку расширения географии эксперимента и продление его срока.