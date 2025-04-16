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Рекорд тепла побит в Петербурге

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге обновлен максимум температуры воздуха для 16 апреля, сообщает в среду начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Рекорд есть. Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 22,2 градуса. Но температура еще может прибавить пару десятых градуса, так что ждем", - написал синоптик в телеграм-канале.

Предыдущий максимум - в плюс 21,9 градуса - был установлен в 1920 году.

Как сообщалось, 16 апреля стало в Петербурге самым теплым днем с начала 2025 года.

Александр Колесов Петербург Гидрометцентр
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