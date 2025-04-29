Вильфанд заявил, что ближайшие три месяца в мире будут очень теплыми

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ближайшие три месяца в мире прогнозируются очень теплыми, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ближайшие три месяца будут очень теплые. Первое, второе, третье место средняя глобальная температура в течение мая, июня, июля будет занимать (по сравнению с зарегистрированными рекордными значениями)", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

Он уточнил, что экстремальные отклонения от нормы будут в регионах Северной Африки, на Мадагаскаре, в Азии, в Южной, Центральной и Северной Америке, в Новой Зеландии, в Австралии и в Восточной Европе. Кроме того, в странах Восточной Европы ожидается дефицит осадков.

Такой прогноз связан с тем, что в мае, июне и июле прогнозируется, "что по-прежнему очень высокая температура будет в Мировом океане", пояснил Вильфанд.