Поиск

Вильфанд заявил, что ближайшие три месяца в мире будут очень теплыми

Вильфанд заявил, что ближайшие три месяца в мире будут очень теплыми
Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ближайшие три месяца в мире прогнозируются очень теплыми, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ближайшие три месяца будут очень теплые. Первое, второе, третье место средняя глобальная температура в течение мая, июня, июля будет занимать (по сравнению с зарегистрированными рекордными значениями)", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

Он уточнил, что экстремальные отклонения от нормы будут в регионах Северной Африки, на Мадагаскаре, в Азии, в Южной, Центральной и Северной Америке, в Новой Зеландии, в Австралии и в Восточной Европе. Кроме того, в странах Восточной Европы ожидается дефицит осадков.

Такой прогноз связан с тем, что в мае, июне и июле прогнозируется, "что по-прежнему очень высокая температура будет в Мировом океане", пояснил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Таганский суд оштрафовал разработчика игр Blizzard и еще несколько компаний

Медведев предупредил, что угроза ядерной войны никуда не делась

В РФ впервые в мире испытали технологии для сверхзвукового гражданского самолета

В РФ впервые в мире испытали технологии для сверхзвукового гражданского самолета

В Кремле заявили, что Париж не слышит заявлений Путина о переговорах

Песков заявил, что первично начало переговоров с Киевом, а не вопрос легитимности Зеленского

Песков заявил, что первично начало переговоров с Киевом, а не вопрос легитимности Зеленского

ФАС проводит проверку рынка такси в 85 регионах

Обломки БПЛА упали на территорию музея-заповедника в Орловской области

Российские военные уничтожили с вечера понедельника 91 украинский БПЛА

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 51 беспилотника ВСУ

Аэропорт Перми закрыт до 4:00 из-за снегопада

Аэропорт Перми закрыт до 4:00 из-за снегопада
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6281 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });