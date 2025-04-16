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"Ростелеком" выступил за ограничение числа организаций, хранящих данные граждан

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" выступает за централизацию хранения персональных данных россиян - количество организаций, которые могут ее хранить, должно быть жестко ограничено, заявил президент компании Михаил Осеевский.

"Мы являемся жесткими сторонниками централизации этой информации - в силу того, что много занимаемся вопросами информационной безопасности и знаем, как картина выглядит на самом деле. Количество мест, где должна храниться наша персональная информация, должно быть очень ограничено, и должно быть доверено только крупным институтам - государственным, банковским... Я сейчас не говорю о том, какой должна быть модель", - сказал Осеевский на пленарной сессии технологической конференции Data Fusion.

Он отметил, что считает правильной модель, выбранную для биометрической информации граждан, которая хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Оператор ЕБС - "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) - обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных.

"Персональные данные все время находятся под прицелом, и так будет очень долго. Мы находимся в состоянии кибервойны - это тоже надолго. И чем быстрее будет принято решение о централизации такой информации, тем картина будет лучше. Поэтому еще раз: мы сторонники ужесточения требований и введения ограниченного количества держателей нашей информации", - сказал глава "Ростелекома".

Михаил Осеевский Ростелеком
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