Минцифры не планирует централизовать хранение персональных данных россиян

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры не планирует централизацию хранения персональных данных россиян, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

16 апреля с инициативой централизации хранения персданных и ограничения числа организаций, хранящих данные россиян, выступил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Он пояснял это высокими киберрисками. В качестве удачного примера он приводил единую биометрическую систему (ЕБС), где хранятся биометрические данные граждан.

"Так (как с Единой биометрической системой - ИФ) не планируем, что у нас будет одна организация, которая будет хранить все персданные", - сказал Шадаев, комментируя эту инициативу.