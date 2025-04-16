В Курске в горящем цехе по переработке резины произошли обрушения

Площадь возгорания выросла до 17 тысяч кв. м

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Курске площадь пожара в цехе по переработке резины выросла до 17 тысяч квадратных метров, в здании произошли обрушения, сообщает телеграм-канал МЧС.

"Произошло частичное обрушение конструкций. Группировка увеличена до 100 сотрудников и 30 единиц техники", - сказано в сообщении.

Сначала сообщалось, что площадь возгорания на предприятии составляла 1000 квадратных метров, потом она выросла до 10 тысяч кв. м. Информации о пострадавших не поступало.