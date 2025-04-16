В Курске загорелся цех по переработке резины

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Курске горит цех по переработке резины, площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров? сообщает телеграм-канал МЧС.

Горит здание на Агрегатной улице. Сначала площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

"Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания", - отметили в МЧС.

Данных о пострадавших не поступало. Цех находится в промышленной зоне, пожар не угрожает жилым домам.