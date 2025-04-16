Путин освободил экс-министра юстиции Коновалова от должности своего представителя в КС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин освободил в среду экс-министра юстиции Александра Коновалова от должности полномочного представителя главы государства в Конституционном суде.

"Освободить Коновалова Александра Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации в связи с назначением на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Ранее Совет Федерации назначил Коновалова судьей КС.