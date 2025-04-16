Совет Федерации назначил Коновалова судьей КС РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации назначил экс-министра юстиции Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ.

За это решение сенаторы проголосовали на заседании палаты в среду.

Накануне на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству председатель КС Валерий Зорькин отметил, что Коновалов подходит для поста судьи Конституционного суда в связи с сочетанием глубоких знаний в области доктрины права и хорошим послужным списком.

Сам кандидат рассказал на заседании комитета, что 13 лет его работы в прокуратуре РФ, как и последующие 12 лет службы в министерстве юстиции, пополнили его знания в области практики во всех областях правоприменения в России. Последние пять лет работы на посту полномочного представителя президента в КС также позволили взглянуть на российское законодательства с другого ракурса, отметил он.

"И честно скажу, что я склонен думать, что наше законодательство не такое уж и плохое после того, как я пять лет его помогал опробировать в Конституционном суде", - сказал Коновалов.

"Я уверен в том, что Конституционный суд - это совершенно особенный суд, такой "sui generis", который должен очень разумно, грамотно, фундаментально аргументировать свою позицию, создавая во многом определенные тенденции, каноны правоприменения, может быть, на десятилетия вперед", - отметил он.