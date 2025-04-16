Президент РФ пообещал делать все для освобождения заложников ХАМАС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва будет делать все для освобождения заложников, которые еще остаются в плену в секторе Газа.

"Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы подобные (гуманитарные - ИФ) акты совершались как можно чаще, и чтобы все люди, которые еще находятся в таких условиях, в которых вы провели так много времени, чтобы они тоже были освобождены", - сказал Путин на встрече с семьей Труфановых и Сапир Коэн.

Путин в среду проводит встречу с освобожденными из плена ХАМАС гражданами России, которые были взяты в заложники 7 октября 2023 года.