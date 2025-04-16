Путин проводит встречу с освобожденными из плена ХАМАС гражданами России

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с освобожденными из плена ХАМАС гражданами России, которые были взяты в заложники 7 октября 2023 года.

На встрече, которая проходит в Кремле, присутствуют главный раввин России Берл Лазар, раввин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Путин встретился с Александром Труфановым, который был освобожден 15 февраля 2025 года, его матерью Еленой Труфановой, которая была освобождена в ноябре 2023 года, и его невестой Сапир Коэн, освобожденной в декабре 2023 года.

7 октября 2023 года семья Труфановых стала жертвой нападения в кибуце Нир-Оз, расположенном недалеко от границы с Сектором Газа. Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены и доставлены на территорию Сектора Газа. Глава семьи Виталий Труфанов был убит в ходе нападения. Через 53 дня в результате обмена заложниками были освобождены Елена Труфанова, Ирина Татти и Сапир Коэн. Александр провел в плену более 500 дней и был освобожден 15 февраля 2025 года в рамках сделки по прекращению огня.

В материалах, предоставленных Кремлем к встрече, отмечается, что Труфанов, Труфанова и Коэн, а также находившиеся в заложниках россияне Ирина Татти, Рон Кривой и израильтяне Гали Таращански и Адар Яффа были освобождены "в исключительном порядке, вне рамок имевшихся договоренностей с израильтянами об обмене заложников на содержащихся в тюрьмах заключенных".

Там поясняется, что ХАМАС позитивно реагировал на обращения Москвы "в знак признательности за неизменную позицию России и поддержку справедливого решения палестинского вопроса на общепризнанной международно-правовой основе".

В сообщении говорится, что из числа российских соотечественников в плену ХАМАС остается Максим Харкин, который не имеет гражданства РФ.

"С хамасовцами было достигнуто понимание о его первоочередном освобождении на втором этапе осуществления соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, заключенного между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года. Однако перспектив реализации этой договоренности на сегодняшний день не просматривается", - говорится в материалах.

В сообщении отмечается, что 18 марта премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решил восстановить боевые действия в секторе Газа, отказавшись от дальнейших переговоров с ХАМАС.