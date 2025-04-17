Более 5 тысяч грузовиков ожидают проезда из РФ в Грузию

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 5 тысяч грузовых автомобилей стоят в электронной очереди на проезд из РФ в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

По данным на утро четверга, всего в очереди зарегистрировано 5013 грузовиков.

Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги было приостановлено с 22:50 по московскому времени 13 апреля из-за непогоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.