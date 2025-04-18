Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги после непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 16:20 по Москве 18 апреля".

Участок перекрыли 13 апреля.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, который соединяет Россию с Грузией и Арменией.