Главы МИД России и Ирана обсудят иранскую ядерную программу

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вопросы иранской ядерной программы обсудит в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17-18 апреля глава внешнеполитического ведомства Ирана будет находиться в Москве с рабочим визитом, состоятся его переговоры с российским коллегой", - сказала она на брифинге в четверг.

По словам дипломата, "главы внешнеполитических ведомств продолжат обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе".

Кроме того, как сообщила Захарова, будет обсуждаться "положение дел в Сирии, Закавказье, на Каспии".

"Также министры планируют обсудить практические аспекты укрепления координации действий в ООН и на других международных площадках, включая ШОС и БРИКС", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она также сообщила, что 23-25 апреля в Москве состоится заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Особое внимание предполагается уделить комплексному рассмотрению вопросов взаимной торговли, а также реализации совместных инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики", - информировала Захарова.

Касаясь графика министра в ближайшие дни, дипломат также сообщила, что 21 апреля планируется участие Лаврова во встрече руководства группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества.

21 апреля также состоится встреча Лаврова с заместителем премьер-министра Лаосской народно-демократической республики, который будет находиться в России с рабочим визитом, добавила Захарова.

"Планируется обсудить состояние и перспективы всестороннего сближения двусторонних отношений, обменяться мнениями о путях укрепления политического диалога, расширения торгово-экономической интеграции и культурно-образовательных контактов", - сообщила она.