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Проведение переговоров России и США на площадке Катара пока не обсуждается

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций России и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - ответил он на вопрос о том, может ли Катар стать еще одной площадкой для переговоров России и США, как Саудовская Аравия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что возможность проведения переговоров с США в Катаре пока не обсуждается.

"Об этом речи пока не идет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, но отметил, что "посреднический потенциал Катара очень большой".

Катар США Саудовская Аравия Юрий Ушаков Дмитрий Песков
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