Говорить о приближении встречи Путина и Трампа можно, но сроки не согласовывались. Обобщение

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что конкретные сроки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласовывались.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Ушаков ответил на вопрос, приближаются ли стороны к встрече лидеров и можно ли об этом говорить сейчас. "Говорить об этом можно, потому что эта тема на слуху, но я бы сказал, что конкретные сроки какие-то не согласовывались", - сказал помощник президента.

При этом диалог об организации нового телефонного разговора Путина и Трампа идёт, однако договорённостей пока не достигнуто, сообщил помощник российского президента.

Переговорный процесс

Российско-американские контакты являются основным треком, по которому ведется работа в рамках украинского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это российско-американские контакты, которые продолжаются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает доверительный диалог с Вашингтоном и полагает, что благодаря контактам американская сторона стала лучше понимать российские доводы. "Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы полагаем, что на основе предоставляемой информации определенные аспекты они стали лучше понимать, лучше понимать наши доводы о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что новая администрация США "пытается сама разобраться в деталях, в сути проблемы, чтобы выработать собственное мнение о ситуации и возможных путях ее решения".

"Все это требует и терпения, и времени, и, конечно, тщательного, выверенного подхода, основанного на изучении фактов. Мы видим, как нынешняя администрация демонстрирует настрой на достижение поставленной цели. Естественно, мы сейчас только в начале пути. Пока только на этом пути делаются первые же шаги", - добавила представитель МИД.

В частности, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал крайне продуктивной встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который на прошлой неделе приезжал в Санкт-Петербург. "Встреча была крайне продуктивна, как я и раньше говорил, очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединёнными Штатами, очень активно идёт пропаганда против России в Соединённых Штатах на различных масс-медиа", - сказал Дмитриев.

Поэтому, добавил он, важно доносить российскую позицию напрямую. "Это было сделано. Идет очень полезный диалог; он, безусловно, идет в таких очень сложных условиях постоянных атак, постоянной дезинформации, поэтому то, что идёт прямой диалог, крайне важно", - подчеркнул Дмитриев.

При этом глава РФПИ воздержался от ответа на вопрос, когда состоятся его новые контакты с американскими представителями. "Когда будет возможность, что-то скажем", - пообещал Дмитриев.

В целом, глава РФПИ оценил российско-американский диалог как конструктивный. "Российско-американский диалог идёт конструктивно, о его эффективности можно будет судить со временем", - сказал Дмитриев.

В свою очередь, Ушаков дал позитивную оценку встрече Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге. "Хороший был разговор. Многие темы были затронуты - как и политического характера, так и экономического", - сказал помощник президента РФ в интервью Зарубину.

"Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - подчеркнул Ушаков.

Говоря о будущих площадках для переговоров РФ-США, помощник российского президента допустил, что Катар может стать площадкой для них. "Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - сообщил Ушаков.

В свою очередь, Песков отметил, что "посреднический потенциал Катара очень большой".

Вклад третьих стран в урегулирование

В Кремле ожидают, что на переговорах представителей США, Украины и европейских стран будет проявлена ориентированность на поиски мирного украинского урегулирования, сообщил Песков. "Ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны", - констатировал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 16-18 апреля в Париже примут участие в переговорах по Украине с представителями европейских стран и Украины.

В то же время Захарова подчеркнула, что Киев продолжает игнорировать мораторий на нанесение ударов по энергообъектам. "Киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованный 18 марта президентами России и США и, кстати говоря, поддержанный Зеленским (руководителем Украины - ИФ) 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики", - сказала официальный представитель российского МИД.

По ее словам, "с момента объявленного так называемого энергоперемирия было зафиксировано более 80 таких атак" со стороны Киева.