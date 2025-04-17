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"Яковлев" просит упростить вывоз авиазапчастей из РФ для иностранных эксплуатантов SJ-100

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Яковлев", которое является разработчиком и производителем самолетов Superjet 100, попросило законодателей упростить порядок вывоза авиазапчастей за пределы РФ для оперативной техподдержки иностранных эксплуатантов.

"У нас три самолета находятся в Таиланде, как известно, они эксплуатируются (королевскими военно-воздушными силами Таиланда - ИФ). В прошлом году мы поднимали вопрос, была инициатива по внесению изменений в 311-е и 312-е постановления и вывод ПАО "Яковлев" из этого постановления для обеспечения поставок запасных частей в Таиланд. Мы бы хотели попросить вернуться к обсуждению", - заявил директор по клиентским отношениям "Яковлева" Владимир Донченко в ходе "круглого стола" по авиации в Совете Федерации в четверг.

Речь идет о постановлениях, принятых правительством РФ в марте 2022 года: ими установлен временный запрет и разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров за пределы страны.

Как пояснил Донченко, при действующей нормативной базе получение разрешения на вывоз компонентов занимает длительное время. "Для примера: на текущий момент мы нуждаемся в срочном вывозе двух компонентов концентратора данных и одной передней опоры шасси. В действительности процесс занимает достаточно много времени, именно потому что согласование идет межведомственное. Я не могу сказать, что какое-то из ведомств долго рассматривает - у каждого есть регламент, но в совокупности получается достаточно долгий процесс, особенно, как оказалось, по компонентам российского производства. Мы должны доказывать происхождение, иногда стоимость и ряд других вопросов", - сказал он.

"Мы, являясь государственной компанией и имея эксплуатантов за рубежом, хотели бы, скажем так, иметь возможность оперативно осуществлять поддержку эксплуатантов без дополнительных рассмотрений и согласований", - добавил Донченко.

Его поддержал заместитель гендиректора - старший операционный директор "ЮТэйр" Павел Мухин. После недавней поломки самолета в заграничном аэропорту, по его словам, компания около месяца ждала разрешение на вывоз подменного двигателя.

Директор департамента авиапромышленности Минпромторга Анна Панина напомнила, что изначально, когда принимались упомянутые постановления, под каждый вывоз должно было приниматься отдельное распоряжение правительства. С тех пор процедура была значительно упрощена, а сроки выдачи разрешения сократились до 20 дней.

Замглавы Росавиации Андрей Добряков призвал вспомнить, в связи с чем были приняты эти постановления, и "посмотреть на ситуацию взвешенно". "Если говорить о том, что надо менять концептуально, то это идет к тому, что надо отменять 311 и 312-е постановления, но давайте мы все-таки спросим не только Минтранс и Минпром, стоит ли это делать, а давайте спросим правительство", - предложил он.

Авиакомпаниям, испытывающим проблемы с вывозом запчастей для ремонта самолетов, Добряков посоветовал летать по России. "Нисколько не принижая авиакомпании, нисколько не призывая к революции тем более - коллеги, ну летайте по России. Там нет таких проблем. Зачем летать за границу? Летаем за границу - есть риск", - сказал чиновник.

Superjet 100 Таиланд ЮТэйр Яковлев Росавиация
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