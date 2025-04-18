Первые поставки SJ-100 с российским двигателем ПД-8 намечены на начало 2026 г.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сертификация самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8, как ожидается, завершится к концу 2025 года, первые поставки лайнера заказчикам намечены на начало 2026 года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов по итогам посещения предприятия "ОДК-Сатурн" (г. Рыбинск, входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" "Ростеха").

"Вы знаете, что недавно самолет "Суперджет" уже полетел с ПД-8, производится он здесь (на "ОДК-Сатурн" - ИФ), поставляем его в Комсомольск-на-Амуре, где двигатель встает под крыло. Сейчас уже готовится вторая машина к вылету, коллеги наметили вылет на конец апреля - начало мая. Как мы ранее анонсировали, что до конца апреля первый полет уже полностью импортозамещенного самолета может случиться. Мы ждем еще третью машину с этим двигателем, это будет флот, который будет заниматься сертификацией", - сказал он.

"До конца года у нас задача полностью закончить эти испытания, и уже в следующем году мы начинаем в начале года поставки наших "Суперджетов" с новым двигателем ПД-8", - заявил Алиханов.

С августа 2023 года летные испытания проходит опытный образец самолета регионального класса SJ-100 с импортозамещенными системами и франко-российским двигателем Sam146. В марте этого года первый полет совершил опытный образец SJ-100 с российским двигателем ПД-8, но с иностранными комплектующими. В апреле планируется поднять в воздух уже полностью импортозамещенный образец SJ-100.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков в начале апреля говорил, что сейчас в различной степени готовности находятся 20 лайнеров SJ-100.

Серийное производство SJ-100 с иностранными комплектующими и двигателем было остановлено в 2022 году. Начало поставок импортозамещенной версии самолета неоднократно переносилось, сейчас оно ожидается в 2026 году.

В соответствии с майской редакцией Комплексной программы развития авиаотрасли, в 2026 году должно быть выпущено сразу 30 SJ-100, а всего до 2030 года - 142 самолета этого типа. При этом, как заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров, планы производства пассажирских самолетов в РФ будут пересмотрены в 2025 году, ближе к завершению сертификационных работ.