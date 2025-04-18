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Силы ПВО ночью сбили 56 беспилотников над пятью регионами и Азовским морем

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 56 украинских беспилотников за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 27 дронов нейтрализованы над территорией Воронежской области, 12 - над территорией Белгородской области, 12 - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Республики Крым и по одному - над территориями Ростовской области и Краснодарского края.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Воронежская область Белгородская область Краснодарский край Ростовская область
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