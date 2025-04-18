Более 40 беспилотников уничтожены над Запорожской областью

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили над Запорожской областью более 40 беспилотников в течение ночи, сообщил в пятницу губернатор региона Евгений Балицкий.

Дроны были уничтожены на подлете к населенным пунктам, написал Балицкий в своем телеграм-канале.

О пострадавших и повреждениях он не сообщил.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО за ночь нейтрализовали 56 украинских беспилотников над пятью регионами России и Азовским морем.