Поиск

Суд отказался отменять обеспечительные меры СП "Сахалин-Шельф-Сервис" по иску Генпрокуратуры

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области не удовлетворил заявление СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" (работает на углеводородных шельфовых проектах Сахалина и Камчатки) об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ о выводе из-под управления государства доли в этом СП, говорится в картотеке арбитражных дел.

Суд вынес соответствующее определение в пятницу.

Компания подала ходатайство 25 марта, попросив отменить обеспечительные меры "в части запрета принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, открывать новые банковские счета, совершать любые действия, ухудшающие положение работников, отчуждать активы, останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность; обязания обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества данной организации, ее бесперебойную хозяйственную деятельность".

Суд в тот же день оставил заявление без движения, так как СП не предоставило документ об оплате госпошлины в размере 30 тыс. рублей, которые оно должно было оплатить при подаче ходатайства. 11 апреля компания повторно обратилась с тем же ходатайством, суд назначил дату заседания для рассмотрения этого вопроса на 18 апреля. Сама компания в своем финотчете по итогам 2024 года сообщила, что обеспечительные меры не препятствуют ее производственно-хозяйственной деятельности.

Согласно отчетности "Сахалин-Шельф-Сервис" по РСБУ, в 2024 году выручка СП увеличилась на 12,5% по сравнению с годом ранее, или до более 3,3 млрд рублей. Компания получила чистую прибыль в размере почти 642,2 млн рублей, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.

Как сообщалось, в начале февраля 2025 года Генпрокуратура РФ заявила иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Services Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз". Также он являлся председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер был членом совета.

В исковом заявлении говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства 52,58% долей СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", которые, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат "Восток-Инкому". К иностранным совладельцам СП у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc.

В рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры арбитражный суд Сахалинской области ввел обеспечительные меры в отношении "Восток-Инкома" и материнского "Форпроекта", а также "Сахалин-Шельф-Сервиса". 31 марта суд в ходе предварительного заседания удовлетворил ходатайство представителя прокуратуры и решил рассматривать иск в закрытом режиме. Суд также удовлетворил заявление АО "Форпроект" об отмене обеспечительных мер в отношении этой компании.

Следующее заседание по иску Генпрокуратуры назначено на 2 июня.

Генпрокуратура РФ Сахалин-Шельф-Сервис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%
Военная операция на Украине

Силы ПВО ночью сбили 56 беспилотников над пятью регионами и Азовским морем

"Ростех" опроверг сообщения о переносе сроков сертификации SJ-100

Что произошло за день: четверг, 17 апреля

Роскомнадзор заявил о глобальном характере проблем в работе Telegram

Роскомнадзор заявил о глобальном характере проблем в работе Telegram

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России. Обобщение

Путин провел переговоры с эмиром Катара по двусторонней и международной повестке. Обобщение

Путин провел переговоры с эмиром Катара по двусторонней и международной повестке. Обобщение

Говорить о приближении встречи Путина и Трампа можно, но сроки не согласовывались. Обобщение

Говорить о приближении встречи Путина и Трампа можно, но сроки не согласовывались. Обобщение

Сервисы аренды самокатов снизили их максимальную скорость до 20 км/ч

Сервисы аренды самокатов снизили их максимальную скорость до 20 км/ч

"ЮТэйр" хочет сдать в аренду вертолеты в дружественные страны для возвращения на рынок ООН

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6210 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });