Суд отказался отменять обеспечительные меры СП "Сахалин-Шельф-Сервис" по иску Генпрокуратуры

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области не удовлетворил заявление СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" (работает на углеводородных шельфовых проектах Сахалина и Камчатки) об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ о выводе из-под управления государства доли в этом СП, говорится в картотеке арбитражных дел.

Суд вынес соответствующее определение в пятницу.

Компания подала ходатайство 25 марта, попросив отменить обеспечительные меры "в части запрета принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, открывать новые банковские счета, совершать любые действия, ухудшающие положение работников, отчуждать активы, останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность; обязания обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества данной организации, ее бесперебойную хозяйственную деятельность".

Суд в тот же день оставил заявление без движения, так как СП не предоставило документ об оплате госпошлины в размере 30 тыс. рублей, которые оно должно было оплатить при подаче ходатайства. 11 апреля компания повторно обратилась с тем же ходатайством, суд назначил дату заседания для рассмотрения этого вопроса на 18 апреля. Сама компания в своем финотчете по итогам 2024 года сообщила, что обеспечительные меры не препятствуют ее производственно-хозяйственной деятельности.

Согласно отчетности "Сахалин-Шельф-Сервис" по РСБУ, в 2024 году выручка СП увеличилась на 12,5% по сравнению с годом ранее, или до более 3,3 млрд рублей. Компания получила чистую прибыль в размере почти 642,2 млн рублей, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.

Как сообщалось, в начале февраля 2025 года Генпрокуратура РФ заявила иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Services Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз". Также он являлся председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер был членом совета.

В исковом заявлении говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства 52,58% долей СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", которые, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат "Восток-Инкому". К иностранным совладельцам СП у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc.

В рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры арбитражный суд Сахалинской области ввел обеспечительные меры в отношении "Восток-Инкома" и материнского "Форпроекта", а также "Сахалин-Шельф-Сервиса". 31 марта суд в ходе предварительного заседания удовлетворил ходатайство представителя прокуратуры и решил рассматривать иск в закрытом режиме. Суд также удовлетворил заявление АО "Форпроект" об отмене обеспечительных мер в отношении этой компании.

Следующее заседание по иску Генпрокуратуры назначено на 2 июня.