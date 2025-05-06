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Суд отменил обеспечительные меры СП "Сахалин-Шельф-Сервис" по иску Генпрокуратуры

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил заявление СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" (работает на углеводородных шельфовых проектах Сахалина и Камчатки) об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ о выводе из-под управления государства доли в этом СП, говорится в картотеке арбитражных дел.

Суд вынес соответствующее определение во вторник.

Первый раз компания подавала ходатайство 25 марта, попросив отменить обеспечительные меры "в части запрета принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, открывать новые банковские счета, совершать любые действия, ухудшающие положение работников, отчуждать активы, останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность; обязания обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества данной организации, ее бесперебойную хозяйственную деятельность".

Суд в тот же день оставил заявление без движения, так как СП не предоставило документ об оплате госпошлины в размере 30 тыс. рублей, которые оно должно было оплатить при подаче ходатайства.

11 апреля СП вновь заявило аналогичное ходатайство, 18 апреля суд рассмотрел его и не удовлетворил - резолютивная часть суда по этому вопросу скрыта, так как с 31 марта судебный процесс по иску Генпрокуратуры проходит в закрытом режиме.

18 апреля "Сахалин-Шельф-Сервис" в очередной раз попросил суд отменить обеспечительные меры, заседание по этому вопросу назначили на утро 6 мая.

Сама компания в своем финотчете по итогам 2024 года сообщила, что обеспечительные меры не препятствуют ее производственно-хозяйственной деятельности.

Как сообщалось, в начале февраля 2025 года Генпрокуратура РФ заявила иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Services Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз". Также он являлся председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер был членом совета.

В исковом заявлении говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства 52,58% долей СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", которые, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат "Восток-Инкому". К иностранным совладельцам СП у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет 25,77% в СП, 21,64% - американская International Development Services Inc.

В рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры Арбитражный суд Сахалинской области ввел обеспечительные меры в отношении "Восток-Инкома" и материнского "Форпроекта", а также "Сахалин-Шельф-Сервиса". 31 марта суд в ходе предварительного заседания удовлетворил ходатайство представителя прокуратуры и решил рассматривать иск в закрытом режиме. Суд также удовлетворил заявление АО "Форпроект" об отмене обеспечительных мер в отношении этой компании.

Генпрокуратура РФ Сахалинская область Сахалин-Шельф-Сервис
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