Путин передал послание для аятоллы Хаменеи через главу иранского МИД

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передал самые добрые пожелания и послание для верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи через главу МИД Ирана Аббаса Аракчи во время их встречи в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, конечно, безусловно через министра (иностранных дел Аббаса Аракчи передал - ИФ) самые добрые пожелания и также субстантивное послание для верховного руководителя", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, передавал ли Путин послание верховному лидеру Ирана.

Накануне Путин принял в Кремле Аракчи, который передал послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В минувшие выходные иранская и американская делегации провели в столице Омана первый раунд консультаций. По их итогам сообщалось, что стороны договорились о новой встрече.