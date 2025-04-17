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Путин в четверг примет главу МИД Ирана

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг примет министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Сегодня примет", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли Аракчи принят президентом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Аракчи будет возможность передать в ходе своего визита в Россию послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи российскому президенту.

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Накануне в посольстве Ирана в РФ сообщили, что глава МИД Ирана приедет с визитом в Москву в четверг, запланированы консультации с российскими должностными лицами.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на этой неделе в Москве проведет переговоры с иранским коллегой.

В минувшие выходные иранская и американская делегации провели в столице Омана первый раунд консультаций. По их итогам сообщалось, что стороны договорились о новой встрече.


Владимир Путин Иран Аббас Аракчи
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