В РФ впервые зафиксировали снижение числа действующих адвокатов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Адвокатское сообщество впервые фиксирует снижение числа действующих в стране защитников.

"Впервые численность адвокатов, имеющих действующий статус, уменьшилась", - заявила президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина на XII Всероссийском съезде адвокатов, который проходит раз в два года.

По ее словам, в настоящее время в РФ статус адвоката имеют 75 813 юристов.

Также глава ФПА сообщила о снижении числа молодых адвокатов.

"Если в 2023 году почти 17% адвокатов были моложе 30 лет, то к 2025 году их доля сократилась до 6,4%", - сказала она, отметив рост адвокатов в возрасте старше 60 лет.

По словам Володиной, за два года был прекращен статус 615 адвокатов, что на 10% меньше, чем в 2021-2022 годах. Основными причинами лишения статуса являются неисполнение или ненадлежащее исполнение решений органов адвокатской палаты, нарушение норм профессиональной этики, ненадлежащее исполнение своих обязанностей перед доверителем.

XII Всероссийский съезд адвокатов проходит 18 апреля в Москве. Участниками мероприятия рассматриваются вопросы развития цифровых сервисов адвокатуры, изменения в Кодекс профессиональной этики, обсуждается оптимизация работы адвокатов.