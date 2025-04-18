Глава Минюста ждет повышения прозрачности экзаменов для адвокатов за счет цифровизации

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Электронный формат поможет сделать квалификационные экзамены адвокатов более прозрачными и удобными, считает министр юстиции Константин Чуйченко.

"Цифровая трансформация адвокатуры имеет важнейшее значение. Так, уже сегодня этап тестирования на квалификационном экзамене полностью проходит в информационной системе адвокатуры, что делает процедуру сдачи экзаменов прозрачной, понятной и удобной", - заявил он на XII Всероссийском съезде адвокатов.

Говоря о цифровизации, он также отметил необходимость перехода адвокатских сообществ всех регионов на систему автоматического распределения заявок на участие адвокатов в судопроизводстве по назначению следователем, дознавателем или судом. Это, убежден Чуйченко, повысит доступность юридической помощи и упростит взаимодействие между адвокатами и правоохранительными органами.

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова отметила крайнюю важность качества оказываемой адвокатами юридической помощи и практическое взаимодействие с органами судебной власти.

"Между судебной властью и адвокатурой сложился конструктивный диалог, основанный на верховенстве закона, открытости и взаимном уважении. Развитию отношений активно способствует применение в профессиональной деятельности адвокатов и работников судебной системы цифровых технологий, которые открывают новые возможности сотрудничества в целях повышения правовой защищенности граждан и организаций", - подчеркнула Подносова в обращении к участникам съезда.

XII Всероссийский съезд адвокатов проходит 18 апреля в Москве. Участниками мероприятия рассматриваются вопросы развития цифровых сервисов адвокатуры, изменения в Кодекс профессиональной этики и обсуждение оптимизации работы адвокатов.