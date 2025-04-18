Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве компанией Бакальчука тверского склада Wildberries

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Управление МВД по Тверской области возбудило уголовное дело о мошенничестве при строительстве складского комплекса Wildberries, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием, завышены объемы выполняемых работ по разработке и перемещению грунта, чем причинен ущерб ООО "Вайлдберриз" в сумме 14 млн 315 тыс. 730 рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО "ВБ Девелопмент", владельцем которого является Владислав Бакальчук, заключало договоры на перемещение грунта по строительной площадке с "заведомо завышенным объемом", чем причинило ООО "Вайлдберриз" значительный ущерб.

В Wildberries "Интерфаксу" подтвердили факт расследования данного уголовного дела.

"Мы подтверждаем информацию о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве компанией "ВБ Девелопмент" склада Wildberries в Тверской области. Wildberries&Russ окажет МВД необходимое содействие", - сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

Уголовное дело по факту совершения преступления было возбуждено в начале апреля на основании материалов доследственной проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УМВД по Тверской области.

Расследование ведется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).