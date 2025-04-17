Суд решил передать долю Владислава Бакальчука в Wildberries Татьяне Ким

Такое решение принято в рамках процесса по разделу имущества

Основатель Wildberries Татьяна Ким Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы принял решение в пользу Татьяны Ким по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РВБ.

"По решению судьи 1% доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании", - сказал представитель компании.

За Ким также остается 100% в ООО "Вайлдберриз Банк".

Соосновательница и владелица ООО "Вайлдберриз" Ким в начале октября 2024 объявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, которое началось в июне того же года. Против объединения выступил ее бывший муж Бакальчук. В частности, он подал иск против РВБ, "Вайлдберриз" и Ким, пытаясь оспорить передачу активов Wildberries в объединенную компанию.

Параллельно с Арбитражном суде рассматриваются и другие иски РВБ, "ВБ Девелопмент" (принадлежит Бакальчуку) и их владельцев.