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Июньская жара сохранится в Москве ближайшие несколько дней

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Температура больше чем на 7 градусов выше нормы продержится в Москве до понедельника, днем воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Даже не верится, что сейчас апрель. Сейчас июньская погода. И не рассчитывайте, что в ближайшие четыре дня что-то изменится", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Москве было выпущено штормовое предупреждение о сильной жаре - температура в московском регионе выше нормы на 7-10 градусов.

Согласно прогнозу, температура ночью в субботу в Москве будет плюс 12 - плюс 14 градусов. Также в ночь на субботу возможна гроза.

Днем в субботу воздух прогреется до плюс 23 - плюс 25 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. В воскресенье ночью плюс 11- плюс 13 градусов, а днем до плюс 25 и без осадков. Такая температура будет выше нормы на 10 градусов.

"В понедельник чуть-чуть начнет меняться погода. Если в субботу, в воскресенье температура примерно 8-10 градусов выше нормы, то 21 апреля, в понедельник, примерно на 6-7 градусов. Тоже очень высокая температура, но все-таки уже ночью - около плюс 10, днем около плюс 20 - 25. И небольшой кратковременный дождик возможен", - сообщил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва
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