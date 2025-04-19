Температура в Москве к среде понизится примерно на 10-13 градусов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Апрельская погода установится в Москве со среды и продержится до конца следующей недели; по сравнению с понедельником температура понизится на 10-13 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вторник, 22 апреля, станет переходным днем. Начнет меняться направление ветра, он будет не с юга-запада, а с запада. Ночью температура около плюс 10 градусов, днем плюс 17 - плюс 21. И всё - уже с 23 апреля мы дождемся апрельской погоды. Причём апрельской она будет до конца следующей недели", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в среду ночью температура будет плюс 3 - плюс 8 градусов, днем - плюс 10 - плюс 15.

С четверга по воскресенье температура ночью будет плюс 1 - плюс 6 градусов, а днем - плюс 10 - плюс 15.

"Если еще в понедельник плюс 23 - плюс 25, то в среду уже плюс 10 - плюс 15. То есть уже градусов на 12-13 температура понизится. Это уже очень сильное понижение", - добавил Вильфанд.