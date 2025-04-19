Airbus А321 выкатился за полосу после посадки в аэропорту Кемерово

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Самолет Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы, выкатился за взлетно-посадочную полосу после посадки в аэропорту Кемерово, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в субботу.

"По предварительным данным, сегодня около 7:00 местного времени (3:00 по Москве) в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на борту самолета находились 177 пассажиров, они доставлены в здание аэровокзала.

"Воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Выполнение оборотного рейса в Москву предварительно задерживается до 22 часов", - говорится в релизе.

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса, отметили в прокуратуре.