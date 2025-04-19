Поиск

Airbus А321 выкатился за полосу после посадки в аэропорту Кемерово

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Самолет Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы, выкатился за взлетно-посадочную полосу после посадки в аэропорту Кемерово, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в субботу.

"По предварительным данным, сегодня около 7:00 местного времени (3:00 по Москве) в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на борту самолета находились 177 пассажиров, они доставлены в здание аэровокзала.

"Воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Выполнение оборотного рейса в Москву предварительно задерживается до 22 часов", - говорится в релизе.

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса, отметили в прокуратуре.

Аэрофлот Airbus Кемерово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Июньская жара сохранится в Москве ближайшие несколько дней

Июньская жара сохранится в Москве ближайшие несколько дней

Что произошло за день: пятница, 18 апреля

Разлив мазута в Керченском проливе

Туристов предупредили о возможных задержках в возврате средств за отели Анапы

В "Роскосмосе" подтвердили смену руководства РКК "Энергия"

Правительство намерено дать лицам без гражданства возможность служить в армии РФ

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве компанией Бакальчука тверского склада Wildberries

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве компанией Бакальчука тверского склада Wildberries

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о четырех атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

Экс-гендиректору ЧЭМК увеличили условный срок до 6 лет

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6218 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне82 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе395 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });