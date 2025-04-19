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"Аэрофлот" опроверг сообщение о выкате самолета за полосу в Кемерове

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, не выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту прилета, заявила пресс-служба авиаперевозчика в своем телеграм-канале в субботу.

По информации пресс-службы, после "штатной посадки воздушного судна произошло пересечение торцевой разметки взлетно-посадочной полосы с занятием неиспользуемой части ВПП, но без выкатывания самолета за ее пределы".

Отмечается, что самолет SU1450 самостоятельно зарулил на место стоянки.

"По требованию КВС сделан контрольный замер коэффициента сцепления на ВПП, который не соответствовал заявленному службами аэропорта для принятия решения о посадке (0,22 при нормативе 0,34)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обратный рейс SU1451 Кемерово - Москва задержан для дополнительной технической проверки воздушного судна и возникшей в связи с этим необходимостью предоставления отдыха экипажу.

"На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания", - сказано в релизе.

В свою очередь, пресс-служба аэропорта сообщила, что при посадке самолет выкатился за ограничительные огни в границах взлетно-посадочной полосы.

По данным авиаузла, в связи с необходимостью проведения технического осмотра воздушного судна перед обратным рейсом в Москву вылет задержан до 22:00 (18:00 по Москве).

Аэропорт Кемерово работает в штатном режиме.

В РоссииAirbus А321 выкатился за полосу после посадки в аэропорту КемеровоЧитать подробнее

Ранее со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщалось, что, по предварительным данным, в субботу около 7:00 (3:00 по московскому времени) в аэропорту Кемерова после завершения посадки самолета Airbus А321 "Аэрофлота", выполнявшего рейс из Москвы, при развороте в районе рулежной дорожки было допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы.

Аэрофлот Москва Кемерово
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