Потери ВСУ на курском направлении за последние сутки составили 165 человек

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении свыше 165 военнослужащих, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, за сутки уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковых установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ.

С начала боев на курском направлении ВСУ потеряли 75 170 военных.

В ходе боев за сутки нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Горналь, сообщило Минобороны. По его данным, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области".

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 411 танков, 335 БМП, 307 БТР, 2 280 боевых бронированных машин, 2 743 автомобиля, 625 артиллерийских орудий, 61 пусковую установку РСЗО, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходку, 10 транспортно-заряжающих машин, 128 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, сообщили в Минобороны РФ.