Начальник Генштаба заявил о завершении зачистки участков в Курской области у границы Украины

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия завершает зачистку участков в Курской области непосредственно рядом с границей Украины, зачистка идёт в районах населённых пунктов Олешки и Горналь, сообщил начальник генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"В настоящее время завершается зачистка участков южнее этого населённого пункта (Олешки - ИФ). Общая площадь этих участков -до трёх квадратных километров, небольшая", - доложил Герасимов в субботу президенту РФ Владимиру Путину.

Он сообщил, что накануне подразделениями двух полков 106-й десантной дивизии населённый пункт Олешки был освобождён от противника.

"В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря", - сообщил Герасимов.