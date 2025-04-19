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Путин проведет 22 апреля переговоры с султаном Омана

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - 22 апреля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

Как говорится в ее сообщении, "будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".

Владимир Путин Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид
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