Путин проведет 22 апреля переговоры с султаном Омана

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - 22 апреля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

Как говорится в ее сообщении, "будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".