Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии и совещание по экономике

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1).

"Опыт спецоперации диктует - развитие технологий, техники должно быть стремительным", - говорится в программе.

В графике президента на следующей неделе также совещание по экономическим вопросам, совещание с членами Совета безопасности и встреча с главами муниципальных образований.

У Путина также запланированы международные контакты - в Россию с государственным визитом приедет султан Омана, напоминает программа.