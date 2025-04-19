Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Шевченко в ДНР

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой народной республики", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Войсками "Южной" группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка (ДНР), говорится в сводке.

Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили более 365 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин. Уничтожены 13 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО HIMARS и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны.

По его данным, подразделениями группировки "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Мирополье Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Погребняковка, Стецковка, Гороховатка, Купянск, Садовод Харьковской области, Кировск, Редкодуб Донецкой народной республики и Новоегоровка Луганской народной республики", - заявили в ведомстве.

Здесь противник потерял до 265 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, включая БТР М113. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Гродовка, Лысовка, Богдановка, Красноармейск и Миролюбовка Донецкой народной республики", - сообщило Минобороны РФ.

Тут ВСУ потеряли до 350 военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113, боевую машину пехоты Marder и БТР VAB. Уничтожены пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зелёное Поле, Богатырь, Новополь Донецкой народной республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке.

Войска группировки "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны.