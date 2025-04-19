Военные РФ нанесли групповой удар по месту испытаний украинского ОТРК "Сапсан"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что высокоточным оружием и беспилотниками поразили место проведения испытаний украинского ракетного комплекса "Сапсан", уничтожены прикрывавшие объект системы ПВО NASAMS.

"Вчера вечером Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены", - говорится в сообщении ведомства.