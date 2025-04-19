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Путин объявил пасхальное перемирие в ходе СВО

Путин объявил пасхальное перемирие в ходе СВО
Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в ходе специальной военной операции, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Президент России объявил пасхальное перемирие. В ходе встречи в Кремле Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля", - говорится в официальном телеграм-канале Кремля.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - заявил Путин.

"Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране, и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его", - сказал президент РФ.


Хроника 24 февраля 2022 года – 19 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин СВО Валерий Герасимов Генштаб РФ Пасха
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