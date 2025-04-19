Путин отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения развивается благоприятно для РФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне СВО развивается благоприятно для РФ, заявил президент России Владимир Путин в субботу.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед", - сказал он на встрече с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Путин попросил Герасимова впоследствии отдельно доложить по ситуации в приграничье, а также Курской и Белгородской областях "после завершения боевой работы по зачистке этих территорий".