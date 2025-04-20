Судовой ход перекрыт на Кочетовском гидроузле в Ростовской области из-за навала судна

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На Кочетовском гидроузле (Ростовская область) перекрыт судовой ход из-за навала теплохода, сообщает в воскресенье региональное ГУ МЧС.

"В 02:50 мск поступило сообщение о том, что теплоход "Альфа" (флаг РФ), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что экипаж теплохода состоит из 12 человек. Погибших, пострадавших и разлива нефтепродуктов в воде нет.

Как сообщалось, в 2025 году навигация внутренних водных путей в границах Азово-Донского бассейна открыта с 1 апреля танкером "Аура" в Кочетовском гидроузле.

В 2024 году общее количество судозаходов в бассейне составило 5,298 тыс. - на 26% больше, чем в 2023 году.

Кочетовский гидроузел расположен на реке Дон (3004,8 км Единой глубоководной системы) в Ростовской области.