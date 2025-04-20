Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 апреля

Христиане по всему миру отмечают Пасху, возвращение космонавтов и астронавтов с МКС, пять детей погибли при пожаре в Астрахани

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Католики, протестанты, православные и представители некоторых других ветвей христианства отмечают Пасху. В этом году католическая Пасха совпала не только с православной, что бывает лишь в 30% случаев, но и с периодом иудейского Песаха.

- Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-26" вернулся на Землю с МКС. Посадка спускаемого аппарата с космонавтами "Роскосмоса" Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Доналдом Петтитом состоялась в 04:21 мск в Казахстане.

- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о воссоединении более 50 семей, разлученных из-за СВО на Украине.

- Пять детей в возрасте от 4 до 11 лет погибли при пожаре в дачном доме в Астрахани. Как сообщило СУ СКР по Астраханской области, мать погибших отсутствовала дома, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Судовой ход перекрыт на Кочетовском гидроузле в Ростовской области из-за навала судна. Никто не погиб и не пострадал, разлива нефтепродуктов в воде нет.