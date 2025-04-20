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Военные РФ до начала перемирия нанесли удары по ВСУ в районе села Горналь

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении до 18:00 мск субботы, когда было объявлено пасхальное перемирие, нанесли удары по украинским подразделениям в районе села Горналь, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и станция радиоэлектронной борьбы".

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 325 военных, говорится в сводке.

Минобороны сообщает, что "ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Горналь Курская область Украина Сумская область
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