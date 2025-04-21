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Военные РФ зафиксировали 4900 нарушений режима пасхального перемирия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - За время пасхального перемирия зафиксировано 4 900 нарушений этого режима, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

По данным Минобороны, в период перемирия "ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка Донецкой народной республики, а также в районе Олешня Курской области, которые были отражены".

"За время перемирия противник применил 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них вне зоны СВО - восемь. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - информирует российское военное ведомство.

В период перемирия совершено 1 404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесено 3 316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск, сообщает Минобороны.

"По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей в период с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов коптерного типа (по 25 опорным пунктам подразделений ВС РФ и 51 населенному пункту)", - говорится в сводке.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в ходе специальной военной операции.

"В ходе встречи в Кремле Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля", - проинформировала в субботу пресс-служба Кремля.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - заявил Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ВСУ Владимир Путин
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