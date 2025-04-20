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Движение судов на Кочетовском гидроузле в Ростовской области восстановлено

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На Кочетовском гидроузле (Ростовская область) восстановили движение судов, ранее ограниченное из-за навала теплохода, сообщает в воскресенье ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 14:50 по Москве движение восстановлено. Судовой ход открыт", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Кочетовском гидроузле в ночь на воскресенье был перекрыт судовой ход из-за навала теплохода "Альфа" (флаг РФ). Погибших, пострадавших и разлива нефтепродуктов в воде нет.

Как сообщалось, в 2025 году навигация внутренних водных путей в границах Азово-Донского бассейна открыта с 1 апреля танкером "Аура" в Кочетовском гидроузле.

В 2024 году общее количество судозаходов в бассейне составило 5,298 тыс. - на 26% больше, чем в 2023 году.

Кочетовский гидроузел расположен на реке Дон (3004,8 км Единой глубоководной системы) в Ростовской области.

Ростовская область Кочетовский гидроузел
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