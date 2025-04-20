Открытое горение на острове в Астрахани ликвидировано

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение растительности на острове Городской в Астрахани, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 22:05 (21:05 по Москве) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о ландшафтном пожаре по фронту 1,5 тыс. метров на острове в Астрахани поступила в 10:27 по Москве. В 21:34 (20:34 по Москве) он был локализован.

На месте от МЧС России работают пять единиц техники и 17 человек личного состава.