Автобус врезался в здание в Нижегородской области, пострадали пять человек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в городе Дзержинске Нижегородской области в воскресенье, есть пострадавшие, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Около 20:15 по Москве на улице Урицкого автобус ПАЗ врезался в здание.

"По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо", - говорится в сообщении.

В результате водитель и пассажиры автобуса - две женщины и трое мужчин - были госпитализированы.