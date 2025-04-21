Что случилось этой ночью: понедельник, 21 апреля

Макропрогноз от Минэкономразвития, "Федресурс" обнародовал данные о банкротствах, истек срок пасхального перемирия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минэкономразвития внесло в правительство РФ проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 гг. Ведомство сохранило прогноз роста ВВП РФ на 2025 г. на уровне 2,5%, понизило прогноз среднегодовой цены нефти Brent до $68 за баррель, повысило прогноз по инфляции до 7,6%. Среднегодовой курс доллара в 2025 г. ожидается на уровне 94,3 руб./$.

- "Федресурс" обнародовал данные о корпоративных банкротствах в России за I кв. 2025 г. 1629 организаций признаны несостоятельными, что на 22,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Процедуры наблюдения сократились на 31,6%, составив 1184.

- Истек срок пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Режим прекращения огня и ведения боевых действий перестал действовать с 00:00 по Москве 21 апреля.

- В Дзержинске Нижегородской области пассажирский автобус врезался в стену здания. Пять человек были госпитализированы. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

- Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев в течение следующей недели смогут договориться об урегулировании конфликта.

- Министр обороны США Пит Хегсет поделился подробными планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состоят его жена, адвокат и брат, сообщило издание New York Times.