Закрытые из-за схода лавин автодороги на юге Дагестана открыты

Прерванное с населенными пунктами транспортное сообщение восстановлено

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Дагестана, прерванное из-за повторного схода лавин, восстановлено, сообщил "Дагестанавтодор".

"Транспортное сообщение с населенными пунктами Хнов, Гдым и Фий восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на автомобильных дорогах местного значения "Курукал - Хнов", и на подъездах к селам Гдым и Фий продолжаются работы по расчистке трасс до полной ширины проезжей части.

Ранее сообщалось, что несколько автодорог на юге Дагестана закрыты из-за обвалов и схода снежных лавин.